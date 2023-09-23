2023-09-23 08:50:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/قال المستشار الأمريكي الدولي إيرل راسموسن، إن زيارة فلاديمير زيلينسكي الأخيرة للولايات المتحدة كانت مخيبة للآمال بالنسبة له، وبدت خطاباته وكأنها ترتكز على واقع بديل. وأضاف راسموسن، وهو ضابط أمريكي متقاعد برتبة مقدم: “كانت رحلة زيلينسكي هذه تفتقر إلى الأبهة وحسن الضيافة كما كان متوقعا. ولم يتم تحقيق العديد من الأهداف خلال هذه الزيارة: […]

ظهرت المقالة خبراء أمريكيون: رحلة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة خيبت آماله أولاً على ايرث نيوز.