الغارديان: أسعار الوقود في أوروبا ترتفع بعد إجراء روسي

2023-09-23 08:50:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت صحيفة الغارديان، إن أسعار وقود الديزل ارتفعت في أوروبا بنسبة 5% بعد أن فرضت روسيا قيودا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. ووفقا للصحيفة البريطانية، تجاوز سعر وقود الديزل في السوق الأوروبية ألف دولار للطن. ويشار إلى أن الحكومة الروسية فرضت اعتبارا من 21 سبتمبر، قيودا مؤقتة على […]

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