أسعار الوقود في أوروبا ترتفع بعد إجراء روسي

2023-09-23 09:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن أسعار وقود الديزل ارتفعت في أوروبا بنسبة 5% بعد أن فرضت روسيا قيوداً مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

ووفقا للصحيفة تجاوز سعر وقود الديزل في السوق الأوروبية ألف دولار للطن.

ويشار إلى أن الحكومة الروسية فرضت اعتباراً من 21 كانون الأول، قيوداً مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وأوضح النائب الأول لوزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، أنه تم حاليا فرض هذا الحظر إلى أجل غير مسمى، وستعتمد مدته على مدى تشبع السوق ونتائج هذا الإجراء.

وأشارت الحكومة الروسية، إلى أنَّها قامت بالفعل بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة، كما نظمت مراقبة يومية لمشتريات الوقود لاحتياجات المنتجين الزراعيين مع التعديل الفوري للكميات.

المصدر: روسيا اليوم