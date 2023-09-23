رونالدو: سأستمر حتى أشعر أنني انتهيت

2023-09-23 09:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واععبَّر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر عن سعادته بالفوز الصعب على حساب ضيفه الأهلي (4-3) ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.وساهم الدون بشكل مؤثر في فوز فريقه حيث سجل هدفين في الدقيقتين (4، 52)، فيما أحرز البرازيلي تاليسكا هدفين (17، 45+6).وقال كريستيانو بعد المباراة: "لعِبنا اليوم مباراة جيدة، سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه خصمًا قويًا ورائعًا، لقد ساعدنا الجمهور اليوم".وأضاف: "أنا أستمتع بكرة القدم، والأهم انتصار الفريق بالنسبة لي، ولا زالت لديَّ الرغبة في تقديم المزيد وتسجيل الأهداف".وتابع: "لم أنته بعد، لا زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت".المصدر : كورة