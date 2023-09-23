2023-09-23 09:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعظهر مدرب بايرن ميونخ (توماس توخيل) أمام وسائل الإعلام للحديث مع الصحفيين قبل مواجهة بوخوم اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.وسُئل توخيل في المؤتمر عن سر تهميش (دي ليخت) بجلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الماضية فأجاب: "ليس من الضروري عقد محادثات تفصيلية مع اللاعبين لأننا نتحدث معهم بالفعل كل يوم".وأضاف: "ما يفعله دي ليخت يجعله يستحق اللعب بنسبة 100%، لكنه كان مصابا في مستهل فترة الإعداد والآن أصبح على ما يرام".ونوه :"لقد منحناه فرصة اللعب في وسط الملعب بعض الوقت لإظهار مدى أحقيته في اللعب ورغم أنه لن يكون راضياً عن الوضع الحالي إلا أنه لاعب جماعي ومن المبكر عقد محادثات جوهرية".وتطرق توخيل للحديث عن تعيين سلفه (ناجلسمان) مدرباً للمنتخب الألماني، قائلا: "لا شك في أنه مدرب كبير ولديه كل شيء لهذا المنصب مثلما كان الحال عليه مع هانز فليك".واستطرد: "كنت واثقاً من قدرة فليك على تصحيح الوضع وتقديم بطولة يورو جيدة وكذلك أثق في ناجلسمان".واستبعد توخيل فكرة استقبال فريقه الكثير من الأهداف بسبب عدم امتلاكه لاعب ارتكاز كما أراد مضيفا ً:"الأهداف التي استقبلناها أمام مانشستر يونايتد لا علاقة لها بالأمر لأننا واجهنا فريقاً جيداً".المصدر: كورة