2023-09-23 09:51:53 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، "وجود مساعٍ جادة لاتخاذ الحوار كسبيل أوحد لتسوية الخلافات بين أربيل وبغداد وعدم اللجوء إلى لغة التهديد"، مشيراً إلى أن "العراق ما زال في دائرة الاهتمام الدولي الجيوستراتيجي وخاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة مع التأكيد على ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وهناك جهود حثيثة من قبل بغداد وأنقرة بقصد إعادة العمل بأنبوب جيهان"