رئيس الجمهورية ببعث برقية تهنئة إلى العاهل السعودي بمناسبة اليوم الوطني

2023-09-23 09:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الجمهورية بعث برقية تهنئة إلى العاهل السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة".

و في ما يأتي نص البرقية:

" خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المحترم ملك المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني، باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً، أن أتقدم لجلالتكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لبلدكم، متمنياً لكم تمام العافية والتوفيق ولشعبكم الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة".

وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة السعيدة لنؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في المجالات كافة".