2023-09-23 11:30:17 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أنه “ناقش القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة السابقين، خلال ندوة عقدت في أحد مراكز الدراسات الأمريكية”. وقال عبد اللهيان إنه “لا يستبعد عودة الأطراف كافة إلى الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، إذا خرجت […]

ظهرت المقالة الخارجية الإيرانية: إحياء الاتفاق النووي ليس مستبعدا أولاً على ايرث نيوز.