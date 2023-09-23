تراجع أسعار الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد وأربيل

2023-09-23 11:35:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155200 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 154250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل في محال الصيرفة سعر البيع 155100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.