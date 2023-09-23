النفط تكشف عن قرب إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي إلى شركة أوكرانية

2023-09-23 11:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي على شركة أوكرانية خلال أيام.وقال وكيل الاستخراج بوزارة النفط باسم محمد خضير في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزارة النفط ستعلن خلال الأيام المقبلة إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي غرب الرمادي على شركة أوكرانية، وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد"، لافتاً الى أن "الهدف من استثمار الحقل وتطويره هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى (400 مقمق) باليوم".وتابع أنه "وبعد أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من حقل عكاز الغازي، عقب توقيع العقد الأولي لتطوير الحقل مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية في الأول من حزيران من العام 2011، سيتمكن العراق من استثمار ثاني حقل للغاز الحر بعد حقل السيبة جنوب البصرة توازياً مع مباشرة شركة (توتال إنرجي) الفرنسية في تنفيذ مشاريعها الأربعة لتطوير إنتاج حقل أرطاوي واستثمار الغاز في حقول أخرى وبناء محطة كهرباء وأخرى للمياه في خور الزبير".وأشار إلى أنَّ "مجلس الوزراء أقر في 20 آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة (8 لسنة 2022) بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغّل حقل عكاز الغازي، وتحرير حقل عكاز من تعثر الشركة الكورية في إنجاز المشروع الاستثماري الاستراتيجي للعراق".