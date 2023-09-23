2023-09-23 11:45:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

يبدو أن "الصدفة" تلعب دورًا كبيرًا، في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فمن نجاح خليجي 25 الذي جُير لصالحها وصولا الى المالية العامة التي ستنتعش بأرتفاع أسعار النفط عالمياً.

وتوقع بنك JPMorgan الأمريكي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، أن أسعار النفط المرتفعة حالياً لديها القابلية لمزيد من الزيادة الفترة المقبلة، وأن خام برنت قد يرتفع وصولاً إلى 150 دولاراً للبرميل.

وبحسب كريستيان مالك، المحلل لدى المصرف الأمريكي، فإن صدمات السعة الإنتاجية على المدى القريب إلى المتوسط، والتحول بعيداً عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات قد يقود سعر خام برنت في النهاية إلى 150 دولاراً للبرميل.

"مصادفة سارة"

من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، عن "مصادفة سارة" لحكومة السوداني.

وقال المشهداني لـ “بغداد اليوم"، إنه "من المصادفات غير المتوقعة أن تشهد اسواق النفط العالمية ارتفاعًا، مبينا أنه "في الاشهر الاخيرة رغم أن كل التوقعات كانت عكس ذلك تمامًا خاصة في الثلث الاخيرة من 2023 لأن الانظار كانت تتجه الى بروز ازمة اقتصادية".

ويضيف المشهداني، أن" ايرادات العراق الشهرية ارتفعت من 7 مليار دولار الى 9 مليار دولار، وهي في ازدياد مع ارتفاع اسعار بيع النفط ما يعني إنها مصادفة سارة لحكومة السوداني وستسهم في تحصين أكبر للمالية العامة".

ويشير الخبير الاقتصادي الى أن" تأخر صرف الموازنة العامة التي لم يبدأ تنفيذها الفعلي حتى الان سيمنع استغلالها انتخابياً، فضلا عن امكانية تدوير الاموال الى 2024، ما يعني استمرارية الصرف للمشاريع من دون توقف باعتبار الموازنة هي لثلاث سنوات متتالية".

إرتفاع ملحوظ

في الوقت الذي يركز فيه مستثمرين ومتعاملون في قطاع النفط على ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من المئة دولار للبرميل، يجري تداول بعض الخامات بالفعل فوق هذا المستوى، مما يسلط الضوء على توقعات بشح المعروض.

فقد أشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي المئة دولار للبرميل.

وقال بيارن شيلدروب، المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، في تقرير إن خام تابيس الماليزي وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي.

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023 مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.

ويتجاوز سعر "كوا إيبوي" الخام النيجيري، وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت المئة دولار بالفعل لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ، فضلا عن الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليا بحوالي 4.25 دولار للبرميل.

وقال شيلدروب إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق المئة دولار، إذ "ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج".

كما يتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات