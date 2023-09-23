اليوم .. الشرطة يلاقي نفط الشمال في ممتاز السلة

2023-09-23 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في قاعة الشعب المغلقة ببغداد مباراة تجمع فريق الشرطة مع الفريق القادم من كركوك نفط الشمال لحساب دوري السلة الممتاز للموسم الحالي(2023 / 2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" هذه المباراة تعدّ بمثابة لقاء التعويض بالنسبة لفريق الشرطة صاحب الوصافة الذي سيجد ضالته لتحقيق الانتصار على الفريق الشمالي الذي يبدو أنه الحلقة الأضعف في المنافسات حتى اللحظة".وأضاف أن "أغلب النتائج التي انتهت عليها مباريات الأدوار الأولية من الدوري جاءت متقاربة بل أن البعض منها انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل ولم تحسم إلا في الأوقات الإضافية".وأوضح أن "نتائج المباريات لم تخل من مفاجآت بعد أن حقق الكرخ فوزاً مهماً ومعنوياً في بداية مشواره على الشرطة وصيف بطل الموسم الماضي والمدجج بلاعبي الخبرة مع مدرب صربي استلم مهمته قبل عشرة أيام من انطلاق المسابقة".