أزمة الرواتب تحاصر "تعليم السليمانية" والأمن "يلف وثاقه" حول احتجاج أربيل ودهوك

2023-09-23 13:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

يشهد إقليم كردستان لاسيما في محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أعلنت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة يوم الخميس (7 أيلول 2023)، إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.

ويقول الممثل عن المعلمين في محافظة السليمانية هاوكار خالد، إن الوضع الاقتصادي سيلقي بظلاله على المسيرة التعليمية والتربوية في كردستان.

ويشير خالد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إلى أن " المسيرة التربوية منذ سنوات تعاني وتراجعت بشكل مخيف، بسبب الوضع الاقتصادي وعدم تسلم الموظفين لرواتبهم بشكل منتظم".

ويرى، أن" الاضرابات ستستمر ما لم يتم معالجة قضية الرواتب وحلها بشكل نهائي وجذري، وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المعلمين في محافظات الإقليم، لكن في باقي المحافظات مثل دهوك وأربيل هناك تشديد أمني كبير تمنع خروج التظاهرات واستمرار الاضرابات".



وكان رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، قد وجه الأربعاء (20 أيلول 2023)، بتوزيع رواتب شهر تموز دون تأخير فور وصول الوجبة الاولى من قرض بغداد البالغ 700 مليار دينار.

وقرر مجلس الوزراء الاتحادي خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني، الاحد (17 ايلول 2023)، إقراض حكومة إقليم كردستان اكثر من ترليوني دينار على ان يسددها بدفعات ثلاث قدرها (700) مليار دينار قبل اخذ استحقاقه من الموازنة للعام 2024.

وكشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، يوم الاثنين (18 أيلول 2023)، عن آلية توزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية ستمول رواتب الموظفين بإقليم كردستان لثلاث دفعات بمبلغ تريليوني و100 مليار دينار، وبمبلغ 700 مليار دينار لكل شهر".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية سترسل رواتب شهر أيلول بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى، ولكن الموظفين في الإقليم لم يسلموا رواتب شهري تموز وآب حتى الآن".

وأشار المصدر إلى، أن "وزارة المالية ستقوم بعد استلام مبلغ 700 مليار دينار بتوزيع راتب واحد وهو شهر تموز، وفي الشهر المقبل توزع راتب شهر آب وبعدها تستمر العملية تباعا".

المصدر: بغداد اليوم