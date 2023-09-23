ملعب البصرة "يأسر" وفد "لاليغا": ربما افضل من ملاعب أوروبا

2023-09-23 13:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة ناصر البدر، اليوم السبت، أن وفد "لاليغا" الإسباني تفقد ملعب البصرة بوقت قياسي جداً، فيما أوضح أن الوفد الزائر رجح أن يكون الملعب "أفضل من ملاعب أوروبا".

وقال البدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "زيارة وفد (لاليغا) كان مقررا أن يقوم بعملية الكشف على ملعب البصرة لأكثر من ساعتين، لكنه انهى زيارته بعد نصف ساعة فقط، وهو رقم قياسي بالتفتيش بعد أن رأى كل الأمور الخاصة بالمنشأة مكتملة وجاهزة ومبهرة".

واضاف ان "الوفد وجد كل شيء متكامل في الملعب، من ارضية ومرافق الملعب الاخرى ونوعية العشب ومنظومات السقي وتصريف المياه وصوت المذياع وباقي التفاصيل الاخرى".

واشار البدر الى ان "وفد (لاليغا) اعتبر المدينة الرياضية في البصرة صرحاً رياضياً عراقياً شامخاً يضاهي وربما افضل من ملاعب العالم وأوربا".

وفيما يخص ملعب الميناء أكد البدر أن "الوفد وجد نواقص في الملعب، وتم تشخيص الخلل وستتم مباشرة العمل فيه بتوجيه من قبل القائمين على المدينة لإنجاز النواقص".

ونوه الى ان "ملعب الميناء سيكون جاهزا بعد اكمال العمل فيه لاحتضان مباريات دوري المحترفين 2023-2024".

ويتكون وفد "لاليغا" الذي يزور العراق من "ميخيل انخل" المستشار الأمني لقسم البنى التحتية، و "ماتيوو مونتفاني" المدير التنفيذيّ لمشروع دوري المحترفين ، وذلك لتنظيم وتهيئة الملاعب التي ستحتضن منافسات النسخة الأولى من دوري المحترفين للموسم الجديد 2023-2024