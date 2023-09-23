الحشد الشعبي يتصدر مجموعته في دوري الشباب الكروي

2023-09-23 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتمكن فريق الحشد الشعبي لكرة القدم من انتزاع صدارة مجموعته بعد فوزه على فريق الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي ضيفه ملعب منتدى الحسينية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنادي الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم السبت ان " الشوط الأول كان من طرف نادي الحشد الشعبي الا ان الفريق لم ينجح في هز الشباك ".وأضاف البيان ان " الشوط الثاني شهد انتفاضة من ابناء فريق الحشد اذ أحرز اللاعب (علي سلام) الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة وأضاف (أمين أياد) الهدف الثاني عن طريق ضربة رأس، بعدها منح حكم اللقاء ركلتي جزاء في ظرف دقيقتين للمنافس الذي استغل ذلك ليعدل الكفة، وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي للمباراة خطف اللاعب (جعفر عدنان) هدف الفوز والنقاط الثلاث لمصلحة الحشد الشعبي".وبهذه النتيجة اعتلى فريق الحشد الشعبي صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.