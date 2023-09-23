وثائق .. برلمانيون عراقيون يطالبون بتدويل قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية "خور عبدالله"

2023-09-23 13:40:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه عشرات من أعضاء مجلس النواب العراقي، طلبا مشفوعاً بتوقيعهم إلى وزارة الخارجية لإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) القاضي ببطلان اتفاقية "خور عبدالله" لدى الأمم المتحدة.

ويحمل الطلب تواقيع 174 برلمانياً وفقا لما أعلنته النائب زينب الجياشي والتي أكدت دعم قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الغاء اتفاقية "خور عبد الله" بهذا الطلب الموجه إلى وزارة الخارجية بضرورة إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية لغرض إبطال الاتفاقية لدى الجهتين أعلاه.