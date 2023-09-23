2023-09-23 13:50:39 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المهاجرين، نافيا قيام المهاجرين بـ”غزو” القارة. وحض البابا فرنسيس السبت الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلا “هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب”. وأضاف في ختام اجتماع للأساقفة والشباب من […]

ظهرت المقالة البابا فرنسيس: المهاجرون ليسوا غزاة أولاً على ايرث نيوز.