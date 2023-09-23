2023-09-23 13:50:39 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي إلى مدينة هانزو الصينية وذلك لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والذي ستنطلق فعالياته عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد. ومن المؤمل ان يلتقي المبرقع وحمودي يوم غد الأحد في مقر إقامة البعثة العراقية بالرياضيين العراقيين المشاركين […]

ظهرت المقالة المبرقع وحمودي يصلان هانزو لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية أولاً على ايرث نيوز.