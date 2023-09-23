"بغداد اليوم" تنشر خلاصة لقاءات رئيس الوزراء في نيويورك

2023-09-23 14:25:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة "بغداد اليوم"، الإخبارية، اليوم السبت، (23 أيلول 2023)، خلاصة لقاءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين المقامة في نيويورك.

إدناه ملخص اللقاءات:

من أوروبا:

●المستشار الألماني

●رئيس الوزراء الاسباني

●الرئيس البلغاري

●رئيس الوزراء النرويجي

● رئيس الوزراء الهولندي

● رئيس قبرص

●نائب رئيس الوزراء البريطاني





من اسيا:

● رئيس جمهورية كوريا الجنوبية

● رئيس الوزراء الماليزي

من بلدان المنطقة:

●رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

●الرئيس الايراني

●رئيس الوزراء الكويتي

●رئيس الوزراء اللبناني

فضلا عن:

■ وزير الخارجية الأمريكي

■ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

■ الأمين العام لحلف الناتو

■ مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماكغورك

■ وكيل الخزانة الأمريكية

■ مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي

■اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)

المراكز البحثية والندوات والمقابلات

▪︎ جلسة حوارية مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

▪︎ ندوة حوارية اقامتها مؤسسة المونيتور وسيمافور الأمريكيتين

▪︎لقاء مع اعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رجال أعمال مستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى

▪︎مقابلة مع قناة بلومبيرغ

▪︎مقابلة مع شبكة سي ان ان

▪︎مقابلة مع صحيفة ناشيونال

▪︎لقاء مع جريدة نيويورك تايمز





الشركات

• لقاء مع شركة جنرال اليكتريك الأمريكية

• لقاء مع مجموعة هانيويل التكنلوجية المتعددة الجنسيات

• شركة كوفينكن للمحاماة الأمريكية

وكان مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر، قد أكد اليوم السبت (23 أيلول 2023)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعلى مدى ستة أيام، قدّم بأفضل صورة خطاب العراق الرسميّ الذي يرتكز على التوازن وبناء الشراكات الاقتصادية الجادّة ومدّ جسور التعاون.

وقال نادر في تدوينة على منصة (x) تويتر سابقاً، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "حراكاً عراقيّاً مهماً ونشطاً في نيويورك، تضمن اجتماعات ولقاءات بعددٍ غير مسبوقٍ من الزعامات والقادة لبلدانٍ من اتجاهاتٍ وقارّاتٍ مختلفة، والرابط المشترك بين جميعها الرغبة الكبيرة بالانفتاح على العراق والعمل به".

وأضاف أن "‏رئيس الوزراء وعلى مدى ستة أيام، قدّم، -بأفضل صورة- خطاب العراق الرسميّ الذي يرتكز على التوازن وبناء الشراكات الاقتصادية الجادّة ومدّ جسور التعاون".

وتابع نادر: "الملفتُ أنّ أغلب من التقاهم رئيس الوزراء، من قادةٍ ورؤساء، منتبهون ومتفاعلون جدًّا مع الأولويات التي يتبناها"، مشيراً إلى أن "‏ أكثر من رئيس دولةٍ أعرب عن الرغبة الصادقة بزيارة العراق، في تجلٍّ واضحٍ لـ(الدبلوماسية المنتجة) التي تبنتها هذه الحكومة، الحريصة على الابتعاد عن العلاقات الشكلية التي لا تتعدّى مرحلة التقاط الصور التذكارية".

وأكد أنه "إلى جانب الرؤساء والقادة، كان هناك اهتمامٌ واضحٌ من المراكز والمؤسّسات البحثية، التي حرصت على إقامة الندوات؛ بهدف الاستماع للقناعات والسياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء في السياسة والأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجيّة".