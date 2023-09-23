ائتلاف النصر يوضح تصريحات صدرت عن العبادي: نستغرب من تأويل المقاصد

2023-09-23 14:25:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدر ائتلاف النصر الذي يترأسه حيدر العبادي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، توضيحا بشأن تصريحات رئيسه التي أدلى بها مؤخرًا.

وقال الائتلاف في بيان تلقته " بغداد اليوم"، إن "ائتلاف النصر يعرب عن استغرابه من تأويل مقاصد تصريحات حيدر العبادي والتي أدلى بها مؤخراً، وتسخير بعض عباراته لأهداف وأجندات سياسية واضحة وبالذات تجاه الحكومة".

واكد الائتلاف أن "جميع ما صرح به العبادي ليست بالجديدة، وهي مواقف معلنة في مناسبات عديدة، وإطلاقها مجدداً يأتي للحرص على سلامة المسيرة الوطنية نظاماً وشعباً، وبالذات مواقفه المعلنة من دعم الحكومة ومسيرتها لتقديم الخدمات ومحاربة الفساد وإشاعة الاستقرار والانطلاق بالتنمية والتي وجدت خطوطها العامة بكلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وجدد الائتلاف ورئيسه، بحسب البيان "مواقفه الوطنية الثابتة والتي تجسدت تجاه العديد من التحديات التي مر بها الوطن، وحرصه على الإستقرار المجتمعي والسياسي بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية"، داعيا "الجميع إلى الابتعاد عن المناكفات والتجييش الاعلامي، حرصاً على المصالح العامة للوطن والمواطن".

وكان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد قال في لقاء متلفز، إن "ورقة الاتفاق السياسي شهدت تسابقًا للتوقيع عليها دون دراسة"، فيما أشار الى أن "الكتل السياسية تسعى للكسب الانتخابي بطريقة شعبوية"، كما تطرق الى العملية السياسية برمتها وازمة الدولار وملف كركوك، ما أثار بعض ردود الافعال المستاءة.