رمى نفسه من أعلى منزله.. انتحار معاون طبيب في كركوك

2023-09-23 14:35:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم السبت، بانتحار معاون طبيب لأسباب ومشاكل نفسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان معاون طبي يبلغ من العمر 35 عاما يدعى فريدون جرجيس أقدم على الانتحار داخل منزله في منطقة (شوراو) باطراف كركوك.

واكد المصدر وبحسب تصريحات اقاربه، ان الضحية كان يعاني من أمراض نفسية وأقدم على الانتحار برمي نفسه من فوق سطح منزله.

وتشهد عدة محافظات تصاعد حوادث الانتحار لأسباب ومشاكل نفسية ومعيشية او دوافع اخرى.