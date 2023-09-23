2023-09-23 14:36:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، أن القضاء بعد 2003 والتصويت على الدستور في 2005 أصبح سلطة مستقلة تماما، فيما أشار إلى أن دعم العراق في مكافحة الإرهاب وأزمة المياه واجب مفترض على الأشقاء العرب.

وذكر بيان لإعلام القضاء تلقته "بغداد اليوم"، إن القاضي زيدان "حضر اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب الذي بحث التصدي للإرهاب والتدخل الخارجي في شؤون العراق، وأزمة المياه في العراق".

وقال القاضي زيدان خلال كلمته في الاجتماع إن "القضاء بعد تغيير النظام السياسي في 2003 والتصويت على الدستور في 2005 أصبح القضاء سلطة مستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الاستقلال حقيقي على أرض الواقع وليس مجرد كلمات كتبت في الدستور"، وفقا للبيان.

وأشار الى أن "دعم العراق في مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية وأزمة المياه، واجب مفترض على جميع الأشقاء العرب وهو من الأولويات، ذلك ان خطر الإرهاب لا يقتصر ضرره على العراق بل يمتد إلى جميع الدول العربية".

واضاف رئيس المجلس أن "استغلال المياه لأغراض سياسية أمر مرفوض ويتعارض مع القيم الإنسانية، فضلا عن تعارضه مع الاتفاقيات والأعراف الدولية، ورغم المشاكل التي تعتري النظام القانوني الدولي بهذا الصدد".

وتابع "نرى أن الحق في المياه قضية يمكن المطالبة بها على المستوى الدولي عبر طرح صيغ قانونية متفق عليها بين الدول العربية أساسها اعتبار الحق في المياه حقا طبيعيا".