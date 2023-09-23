نقل جثمان الكابتن شرار حيدر من تركيا إلى العراق على متن الناقل الوطني (صورة)

2023-09-23 14:36:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، نقل جثمان الكابتن شرار حيدر من تركيا إلى العراق على متن الناقل الوطني.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم نقل جثمان الكابتن شرار حيدر من مطار أسطنبول الدولي الى مطار بغداد الدولي على متن الناقل الوطني".

وأضافت أن "بهذا الحدث المحزن يتقدم وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ومدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم بأحر التعازي والمواساة للإسرة الرياضية ولعائلة الفقيد على وجه الخصوص، سائلين الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفي حيدر، أمس الجمعة (22 أيلول 2023) في احدى مستشفيات تركيا بعد صراع طويل مع المرض إثر عملية أجريت له بالقلب أثرت على خلايا دماغه واتلفتها.

وكان حيدر فاقداً للوعي لمدة طويلة ولم تتحسن حالته اطلاقا ليفارق الحياة أمس الجمعة عن عمر ناهز 52 عاماً.











