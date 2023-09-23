2023-09-23 15:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم السبت، الى ان بعض الكتل السنية تروج للعفو العفو العام لحاجتها للدعم الانتخابي. وذكر الفتلاوي لوكالة ايرث نيوز، ان “جميع القوى السياسية متفقة على قضية معينة فيما يخص قانون العفو العام باستثناء باستثناء بعض الكتل السياسية السنية التي تحتاج الى دعم انتخابي من خلال هذا القانون” […]

ظهرت المقالة عضو بالاطار: كتل سنية تروج للعفو العام لحاجتها للدعم الانتخابي والتنسيقي يرفض شمول هذه الفئات أولاً على ايرث نيوز.