2023-09-23 15:20:12 - المصدر: واع

بغداد - واعيغادر بغداد اليوم السبت وفد فريق الطلبة لكرة القدم إلى محافظة أربيل للشروع في معسكرٍ تدريبيٍ تحضيري مكثف لمدة أسبوعين تتخلله إقامة ثلاث مباريات تجريبية استعداداً لدوري المحترفين للموسم المقبل (2023-2024).وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "الطاقم التدريبي لفريق الطلبة بقيادة المدرب أحمد خلف والمساعدين صادق سعدون وصباح جعير ومدرب الحراس جليل زيدان ومعد اللياقة البدنية ضياء ناجي يعولون على هذا التجمع التحضيري لترسيخ العديد من المفاهيم الخططية التي تتعلق بنظام اللعب وطريقة بناء وتحضير الكرات وفق ستراتيجيات معينة أملاً بتدريب اللاعبين وتوظيفهم بالشكل الأمثل ".وأضاف أن "الكادر الفني يدرس إمكانيــة تغيير مراكز البعض بعد وصولهم الى الجاهزية البدنية المطلوبة،علاوة على تنفيذ العديد من الأنماط التكتيكية انسجاماً مع طريقة تحرك اللاعبين في الشقين الفردي والجماعي والتي يرغب المدرب في تطبيقها خلال المباريات التحضيرية المرتقبة أمام ناديي (نفط بغداد)و(أرارات) بالإضافة إلى فريق ثالث يتواجد حالياً في أربيل سيتم الاتفاق معه لاحقاً ".وأوضح أن "معسكر أربيل سيشهد التحاق عــدد من المحترفين على غرار الموريتاني (محمد سويعيد) والغاني (دينيس أنتوي) والتونسي(عدي بلحاج) الى جانب (22) لاعباً محلياً تم تجديد التعاقد معهم لموسمٍ ثانٍ ".