باريس.. النزاهة تبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم في محاربة الفساد

2023-09-23 15:21:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت هيئة النزاهة، اليوم السبت، (23 أيلول 2023)، مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال منع الفساد والوقاية منه.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدير العام لدائرة الاسترداد بهيئة النزاهة، أيمن داود، بحث خلال لقائه مديرة الوكالة الفرنسيَّة لمكافحة الفساد (ايزابيل جيغوزو) التعاون المشترك بين العراق وفرنسا في مجال منع الفساد والوقاية منه".

وأضافت أن "اللقاء الذي تم عبر السفارة العراقية في باريس وتنسيق السفير بديع بتي، جرى خلاله بحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد التي عقدها الطرفان في كانون الثاني الماضي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي (محمد شياّع السوداني) للعاصمة الفرنسيَّة والتوقيع على اتفاقيَّة الشراكة الاستراتيجيَّة؛ من أجل تعزيز العلاقات الثنائيَّة وإرساء إطار رسمي ودائم للعلاقة المتنوعة والشاملة في مختلف مجالات التعاون، ومنها مكافحة الفساد".

وأوضحت أن " المذكرة تضمنت جملةً من الفقرات، منها: تبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، والتعاون التقني لمنع الفساد، وتعزيز الخبرات، وتنمية وتحسين استراتيجيات وسياسات مكافحته".

وتابعت، أن "اللقاء تخلله تسليم مدير الوكالة الفرنسيَّة دعوة للحضور إلى بغداد وبحث مجالات التعاون المشترك في مقر الهيئة، وكذلك تم توجيه دعوة لها لحضور الحدث الجانبي الذي سيعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقيَّة الأمميَّة في الولايات المتحدة الأمريكيَّة".





وأعرب داود، بحسب البيان، عن أمله أن "يتمخض التعاون الدولي في مواجهة آفة الفساد بالنجاح"، منوهاً بـ"أهمية التزام الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمواد الاتفاقيَّة وبنودها، وتطوير آليات منع الفساد ومكافحته".

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد تحث الهيئات الرقابيَّة والأجهزة النظيرة في الدول الأطراف في الاتفاقيَّة على عقد اتفاقيات وإبرام تفاهمات ثنائيَّة تخص ميدان منع الفساد ومكافحته، كما تشجع على التعاون الدولي والمساعدة القانونيَّة بين تلك الدول.