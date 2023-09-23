2023-09-23 15:26:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت مصادر عسكرية، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، عن صفقة عسكرية محتملة بين ‎العراق والصين على أحدث طائرات مسيرة من نوع CH-5، فيما أعلنت أكدت أن وزارة الدفاع العراقية قررت طلب CH-5 بعد إنتهاء تدريب العراقيين على التحكم بها.

ووفقا لموقع "الدفاع العربي"، أظهر عسكريون عراقيون شهادات امتثال لاستكمال الدورات التدريبية النظرية والعملية والطيران على تشغيل طائرة الاستطلاع والهجوم الصينية بدون طيار Caihong-5 (CH-5).

وقدمت النسخة الأقدم من الطائرة CH-4 دعمًا كبيرًا للجيش السنوات ماضية، وتحمل CH-5 أنظمة إلكترونية وإنذار متطورة مع 16 صاروخ ومداها 6500 كم.

وهنا صورة لشهادة إتمام التدريب التي تم تسليمها للمشغل ويلاحظ أن الصورة بتاريخ اليوم وأيضًا في الأسفل يوجد ختم السفارة العراقية في الصين وختم شركة بولي.

CH-5 هي طائرة بدون طيار صينية الصنع تستخدم للمراقبة والهجوم. وفقا لبعض المصادر، فإن العراق قد تعاقد على شراء هذه الطائرات من الصين بعد أن تلقى تدريبا على التحكم بها. وتعتبر درونات CH-5 أحدث وأكبر نسخة من سلسلة CH، وتمتلك قدرات إلكترونية وصواريخ متطورة، وتستطيع الطيران لمسافة 6500 كم. كما أن الأردن قد عرض للبيع درونات CH-4B، وهي الإصدار السابق من سلسلة CH3.

وتستخدم درونات CH-5 أسلحة مختلفة من بينها صواريخ وقنابل. وفيما يلي بعض الأمثلة على الأسلحة التي تحملها هذه الطائرات:

• صاروخ AR-1: هو صاروخ مضاد للدروع يستهدف المركبات والمباني والأهداف الأرضية الأخرى. يبلغ وزنه 45 كغ وطوله 1.8 متر وقطره 130 ملم. يمتلك رأس حربي شبه مفجر ونظام توجيه ليزر شبه نشط. يصل مداه إلى 10 كم.

• صاروخ AR-2: هو صاروخ مضاد للدروع أيضا، لكنه أصغر وأخف من AR-1. يبلغ وزنه 20 كغ وطوله 1.4 متر وقطره 70 ملم. يمتلك رأس حربي شبه مفجر ونظام توجيه ليزر شبه نشط أو تلفزيوني. يصل مداه إلى 8 كم.

• قنبلة FT-7: هي قنبلة ذكية تستخدم نظام توجيه تلفزيوني أو ليزري. يبلغ وزنها 50 كغ وطولها 1.2 متر وقطرها 170 ملم. تحتوي على رأس حربي شبه مفجر أو ذو تأثير انفجاري عالي. يصل مداها إلى 12 كم.

• قنبلة FT-9: هي قنبلة ذكية أخرى تستخدم نظام توجيه تلفزيوني أو ليزري أو ذات تحكم خارجي. يبلغ وزنها 100 كغ وطولها 1.5 متر وقطرها 230 ملم. تحتوي على رأس حربي شبه مفجر أو ذو تأثير انفجاري عالي أو ذو شظايا. يصل مداها إلى 15 كم.

إذن، درونات CH-5 هي طائرات قادرة على حمل أسلحة قوية ومتنوعة، وتستطيع القضاء على الأهداف الأرضية بدقة عالية.

المصدر: موقع الدفاع العربي