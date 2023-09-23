اعتقال 5 ارهابيين في الأنبار

2023-09-23 15:26:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، عن اعتقال 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش في الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي قيادة الفرقة السابعة والعاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للقواطع تم نصب كمائن محكمة في حي الجبل وسيطرة التحدي، أسفرت عن القاء القبض على (5) متهمين بالإرهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الفلوجة و راوه".

وأضافت أن " المتهمين كانوا ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية"، مشيرةً الى "تسليمهم لجهات الطلب أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".