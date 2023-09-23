2023-09-23 15:35:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى إياد بنيان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، يوم السبت، وجود وعد من الحكومة الاتحادية بمنح 4 مليارات دينار لكل نادٍ من أندية دوري المحترفين.

وقال بنيان في تصريح أدلى به للصحفيين، إنه لا يوجد وعد حكومي بتقديم 4 مليارات دينار لكل نادٍ في دوري المحترفين لكن منح مليارين مايزال سارياً من أيام وزير الرياضة والشباب الأسبق عبد الحسين عبطان، مستدركا القول إن "هناك رغبة وتمنيات بأن يضاعف هذا المبلغ لأن كل الدول التي شكلت دوري المحترفين رُعيت من قبل حكوماتها".

وأكد أن تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار لتلك الأندية في الموازنة المالية العامة للبلاد غير موجود، معربا عن رأيه بأنه يؤيد اطلاق دوري المحترفين العام المقبل وليس خلال هذا العام.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر تحويل الدوري الممتاز إلى دوري محترفين، اعتباراً من الموسم 2023-2024 المقرر إنطلاقه خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.