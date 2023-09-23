2023-09-23 15:35:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – أربيل

أكد رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم جوتيار عادل، أن المشاكل بين أربيل وبغداد فنية واقتصادية ومالية وإدارية، وهناك تفاهم جيد مع الحكومة الاتحادية، فيما أشار الى انه "لا ينبغي أن يتم تسييس مسألة رواتب موظفي كردستان".

وقال عادل في تصريح صحافي تابعته "بغداد اليوم"، "اذا كانت المشاكل بين أربيل وبغداد فنية ومالية واقتصادية وادارية فقط، فهناك تفاهم جيد مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بهذا الخصوص"، مضيفا "لكن ما نشعر به خلال هذه الفترة أن هناك أطرافا سياسية تسيّس حقوق كردستان، ونحن في الحكومة أكدنا ضرورة عدم تسييس مسألة رواتب موظفي كردستان، ونأمل ان تكون المشاكل مالية وفنية وليست سياسية".

وأضاف، أن "حكومة كردستان أوفت كافة التزاماتها في قانون الموازنة، ولكن للأسف لم يتم إرسال المستحقات المالية لكردستان، ونعتقد أن الموضوع يتم تسييسه في بعض الاحيان".

وأشار عادل الى أن "الحكومة الاتحادية وقعت سابقاً عدة اتفاقيات تتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لشعب كردستان، وينبغي التعامل مع الاقليم ككيان معترف به في الدستور العراقي والمجتمع الدولي، لذلك نشعر في بعض الاحيان أنه لا يتم التعامل مع كردستان ككيان سياسي، لذلك من المهم جداً فهم الدستور الاتحادي".

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الجمعة (22 أيلول 2023)، إن الحكومة الاتحادية في حوارٍ مُستمر مع مُمثلي حكومة إقليم كردستان، لتحويل الفُرص إلى مشاريعَ تُعززُ تنمية الموارد.

المصدر: كردستان 24