2023-09-23 17:21:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، عن رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس، وخلال حضوره عملية تشغيل عدد من الوحدات الإنتاجية المكملة وصولاً للطاقة التصميمية، أكد أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني والبرنامج الحكومي الخاصة بتشغيل المصفى بكامل طاقته التصميمية البالغة 140 ألف برميل باليوم".

وأكد، أن "الفترة الماضية كانت تمثل خطوات استكمال إنجاز الملاحظات الفنية والفحص والتقييم، تمهيداً لتشغيل وتنفيذ متطلبات الوحدات الإنتاجية"، مؤكداً، "تشغيل المصفى بطاقته التشغيلية الإنتاجية الكاملة 100% بعد تشغيل وحدة بالتنسيق مع الشركات المقاولة".

وأشار الوكيل إلى "إنجاز فعاليات تشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد، والذي يهدف إلى إنتاج مادة الكازولين عالي الأوكتان"، موضحا، أن الوحدة هي الأولى من نوعها في العراق بإنتاج مادة الكازولين (البنزين) ذي العدد الأوكتاني 96 "، مؤكداً، "مساهمة المصفى بتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي".

وأشاد وكيل الوزارة "بجهود العاملين في القطاع النفطي والشركة المقاولة والاستشاري الأجنبي وجميع الجهات الساندة".





المصدر: بغداد اليوم