وزير الدفاع يشرف على متابعة وتنفيذ خطة زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام

2023-09-23 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم السبت، وفدا أمنيا رفيعا للإشراف على متابعة وتنفيذ خطة زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام.وقال العباسي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ترأس وفدا أمنيا رفيعا ضم كلا من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، في زيارة إلى مدينة سامراء للإشراف على متابعة وتنفيذ خطة زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام".