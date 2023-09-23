2023-09-23 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالاشتباه بـ"جسم غريب" في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، استدعى تدخل قوة من مكافحة المتفجرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية استدعت صقر بغداد (مكافحة المتفجرات) ضمن قطاع 18 شرق العاصمة بعد الاشتباه بجسم غريب"، موضحا أنه "تم فحص الجسم واتضح أنه (عبوة وهمية) عبارة عن ماطور لتصفية المياه مع جهاز موبايل وبطارية وقناني عطور فارغة وتم رفعها دون حادث يذكر".

في السياق، افاد مصدر آخر، بإصابة 3 أشخاص بعضهم إصابته خطيرة نتيجة حادث سير تصادم مركبتين بالقرب من تمثال السعدون وسط بغداد.