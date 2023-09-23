اتحاد الكرة يعلن الحداد 3 أيام لوفاة الكابتن شرار حيدر

2023-09-23 19:10:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت (23 ايلول 2023)، الحدادٍ لمدةِ ثلاثة أيامٍ يبدأ من يوم غدٍ الأحد، لوفاة النجم الكرويّ شرار حيدر.

وقال بيان للاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، يعلن عن حدادٍ لمدةِ ثلاثة أيامٍ يبدأ من يوم غدٍ الأحد، وذلك لوفاةِ رئيس نادي الكرخ السابق والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد السابق والنجم الكرويّ شرار حيدر".

واعلن يوم امس الجمعة، عن وفاة نجم الكرة العراقية السابق شرار حيدرعن عمر ناهز 52 عاما، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع "أسود الرافدين".

شرار حيدر الذي سبق وشغل منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أكثر من مرة، وترأس نادي الكرخ لأكثر من ثلاث دورات، توفي إثر عملية أجريت له في القلب، حيث دخل بعدها في غيبوبة أثرت على خلايا دماغه وأتلفته.

ومثّل الراحل المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، وأبرزها بطولة الخليج العربي في الكويت 1990، وتصفيات أولمبياد سيول 1988، وتصفيات مونديال 1990.

المصدر: بغداد اليوم