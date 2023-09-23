اجتماع موسع بين وزارة النفط وشركتي توتال وقطر للطاقة لمناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة

2023-09-23 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقدت لجنة الإدارة المشتركة لتنفيذ العقود المبرمة بين وزارة النفط وشركتي توتال وقطر للطاقة، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة.وقال بيان لوزارة النفط، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الإدارة المشتركة لتنفيذ العقود المبرمة بين وزارة النفط وشركة توتال العالمية وشركة قطر للطاقة، عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات الأولية، لتنفيذ المشاريع المشتركة، ضمن الاتفاق المبرم بين الوزارة وتوتال".وأضاف البيان، أن "الاجتماع تضمن مناقشة آليات تسمية اللجان المساندة للإدارة المشتركة، ومنها اللجان الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك، تمهيداً لإقرار برنامج العمل وخطط التطوير".وتابع، أن "الاجتماع حضره وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، ووكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر ومدير عام شركة نفط البصرة، ومدير عام شركة غاز الجنوب ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، وعدد من المسؤولين في دوائر مركز الوزارة والشركات النفطية".ويأتي عقد الاجتماع بعد تفعيل العقد المبرم بينهما بتاريخ 16 آب – اغسطس 2023".