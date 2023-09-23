رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يزور روسيا في هذا الموعد

2023-09-23 19:21:26 - المصدر: المشهد

نقلت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن وزير الخارجية فؤاد حسين قوله أثناء اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور روسيا في الأسابيع القليلة المقبلة.

واجتمع وزير خارجية العراق مع نظيره الروسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أن "الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

مباحثات العراق وروسيا

ولفت حسين إلى أن "الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأكد أن المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، مشيراً الى إمكانية عقد اجتماع اللجنة العراقية – الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة.