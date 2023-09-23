وفاة شاب سوري غرقا في أربيل بإقليم كردستان العراق

2023-09-23 19:23:08 - المصدر: بلدي نيوز

فارق شاب سوري الحياة إثر غرقه في نهر الزاب بمحافظة أربيل في اقليم كردستان، دون ذكر الأسباب التي أدت لغرقه ومن ثم الوفاة.

و قالت مصادر إعلامية، إن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة شاب سوري يبلغ من العمر 22 عاما، من نهر الزاب الكبير في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، حيث كان يسكن في مخيم كويلان للاجئين، وأشارت إلى أن أسباب الغرق غير معروفة ويجري التحقق منها أمنيا.

يشار إلى أن عشرات الوفيات تسجل سنويا غرقا، وسبق أن غرق شاب سوري يدعى (سامر محيي الدين حامي) من مواليد 1996 في نهر الزاب الكبير.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في العراق بنحو 260 ألف لاجئ أغلبهم في إقليم كردستان العراق، منذ بداية الثورة السورية، يتوزعون على 6 مخيمات، في كل من دهوك وأربيل والسليمانية.