اتحاد الكرة يعلن الحداد 3 أيام لوفاة النجم الكروي شرار حيدر

2023-09-23 19:25:12 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، الحداد 3 أيام لوفاة الكابتن شرار حيدر.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر إعلان حدادٍ لمدةِ ثلاثة أيامٍ يبدأ من غدٍ الأحد، وذلك لوفاةِ رئيس نادي الكرخ السابق والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد السابق والنجم الكرويّ شرار حيدر".