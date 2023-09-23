اتحاد الكرة يعلن الحداد 3 أيام لوفاة النجم الكروي شرار حيدر
2023-09-23 19:25:12 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، الحداد 3 أيام لوفاة الكابتن شرار حيدر.
وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر إعلان حدادٍ لمدةِ ثلاثة أيامٍ يبدأ من غدٍ الأحد، وذلك لوفاةِ رئيس نادي الكرخ السابق والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد السابق والنجم الكرويّ شرار حيدر".
أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، الحداد 3 أيام لوفاة الكابتن شرار حيدر.
وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر إعلان حدادٍ لمدةِ ثلاثة أيامٍ يبدأ من غدٍ الأحد، وذلك لوفاةِ رئيس نادي الكرخ السابق والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد السابق والنجم الكرويّ شرار حيدر".