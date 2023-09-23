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اتحاد الكرة يعلن الحداد 3 أيام لوفاة النجم الكروي شرار حيدر

اتحاد الكرة يعلن الحداد 3 أيام لوفاة النجم الكروي شرار حيدر
اتحاد الكرة يعلن الحداد 3 أيام لوفاة النجم الكروي شرار حيدر
2023-09-23 19:25:12 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، الحداد 3 أيام لوفاة الكابتن شرار حيدر.
وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر إعلان حدادٍ لمدةِ ثلاثة أيامٍ يبدأ من غدٍ الأحد، وذلك لوفاةِ رئيس نادي الكرخ السابق والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد السابق والنجم الكرويّ شرار حيدر".

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