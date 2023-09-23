2023-09-23 19:25:12 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارحقق فريق القوة الجوية، اليوم السبت، لقب دوري رديف أندية الممتاز للموسم 2022/ 2023.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق القوة الجوية توج بطلاً لدوري الرديف لأندية الممتاز للموسم 2022/ 2023 بعد فوزه على نظيره النجف 4-1 في المباراة النهائية".وأضاف، أن" اللاعب أوريقد فتوح سجل هدفين، فيما أضاف محمد حميد الهدف الثالث في الدقيقة (71) وسجل الهدف الرابع حسن باسم في الدقيقة (75)، فيما قلص الفارق للنجف اللاعب جاسم حسن في الدقيقة(90+5)".