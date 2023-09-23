2023-09-23 19:30:06 - المصدر: ايرث نيوز

عقدت وزارة النفط، اليوم السبت، مع شركتي توتال العالمية وقطر للطاقة اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات الأولية لتنفيذ المشاريع المشتركة ضمن الاتفاق المبرم بين الوزارة وتوتال. وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته “ايرث نيوز”، انه “عقدت لجنة الإدارة المشتركة لتنفيذ العقود المبرمة بين وزارة النفط وشركة توتال العالمية وشركة قطر للطاقة اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات الأولية لتنفيذ […]

ظهرت المقالة “خارطة للإدارة المشتركة”.. مخرجات اجتماع النفط مع شركتي توتال وقطر للطاقة أولاً على ايرث نيوز.