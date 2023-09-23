2023-09-23 19:30:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق مانشستر سيتي، فوزه السادس على التوالي منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتغلب سيتي مساء السبت على ضيفه نوتنجهام فورست 2-0، ضمن الجولة السادسة. وأحرز هدفي سيتي كل من فيل فودين في الدقيقة (7) وإيرلينج هالاند في الدقيقة (14). وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 18 نقطة في الصدارة وحيدا، فيما […]

ظهرت المقالة مانشستر سيتي يعزز صدارته للبريميرليج بتفوقه على نوتنجهام فورست أولاً على ايرث نيوز.