2023-09-23 20:30:20 - المصدر: ايرث نيوز

عاد المهاجم الإنجليزي هاري كين لهز الشباك من جديد بقميص بايرن ميونخ خلال مواجهة بوخوم، اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني “البوندزليغا”. وسجل كين 3 أهداف “هاتريك” في شباك بوخوم، بالدقائق 12 و54 من ضربة جزاء و88 في المباراة التي انتهت بفوز بايرن بنتيجة 7-0. وذكرت شبكة “سكواكا” […]

ظهرت المقالة في أمسية السباعية.. هاري كين يدخل تأريخ البوندزليغا أولاً على ايرث نيوز.