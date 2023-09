كين يسجل "هاتريك" ويقود بايرن لاكتساح بوخوم

بغداد اليوم - متابعة

قاد الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي هاري كين، بايرن ميونخ إلى فوز ساحق على بوخوم 7-0، سجل منها ثلاثية "هاتريك"، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني، اليوم السبت (23 أيلول 2023).

وسجل كين ثلاثيته في الدقائق 12 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى لوروا سانيه (38)، والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ افتتح التسجيل (4)، وسجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الثالث (29).

HARRY KANE WITH HIS FIRST HAT TRICK FOR BAYERN MUNICH! He has two assists as well ?? pic.twitter.com/zFeufcLrwh

ودون كين اسمه في سجلات الأرقام القياسية للنادي البافاري، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965)، وميروسلاف كلوزه (2007)، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما بأن هذا الثلاثي كان سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الأولى لبايرن في الدوري.

First hat-trick and also two assists for Harry Kane at Bayern ?✨



Harry Kane scored 7 goals in his first 5 Bundesliga games, breaking the club records of Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) and Mario Mandžukić (2012). pic.twitter.com/EWbh4GvZ6F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2023