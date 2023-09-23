2023-09-23 21:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

دعت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إعادة التفكير بشكل كامل في طريقة استخدام البلدان للبلاستيك أكثر من مجرد تبني إعادة تدويره في ظل ارتفاع إنتاجه وزيادة معدل التلوث الناجم عنه في جميع أنحاء العالم. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنغر أندرسن في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في […]

ظهرت المقالة مسؤولة البيئة بالأمم المتحدة: إعادة تدوير البلاستيك ليست كافية للحد من تلوثه أولاً على ايرث نيوز.