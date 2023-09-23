أيلول يرافق "الدفعة الاخيرة" من الصيف قبل رحيله.. وبداية مبشرة للعراق بحلول الشهر الجديد

2023-09-23 21:01:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

ينتظر العراق حالة غير مستقرة وأجواء ممكن وصفها بـ"الدفعة الاخيرة" من الصيف ترافق الايام الاخيرة من الشهر الجاري، ترتفع فيها الرطوبة وتذبذب درجات الحرارة، قبل ان تحل المؤشرات المبشرة مع بداية حلول شهر تشرين الاول المقبل.

وقال الراصد الجوي واثق السلامي اليوم السبت (23 أيلول 2023) في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "موجة شرقية تؤثر على العراق خلال هذا الاسبوع ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خاصة في محافظتي البصرة وميسان مع تقلبات في اتجاه الرياح".

واوضح أن "درجات الحرارة تبقى متقاربة طيلة هذا الاسبوع بين انخفاض وارتفاع".





ومع حلول الشهر الجديد، يشير السلامي الى ماوصفها بـ"البداية طيبة"، مشيرا الى انها "لعلها بوادر انفراج في المنظومة الجوية لصالح البلاد مع بداية شهر اكتوبر حيث يتوقع نزول منخفض جوي في طبقات الجو العليا ترافقه كتلة معتدلة وبالتالي ستشهد عموم المناطق انخفاضا ثلاثينيا نهارا وعشرينيا ليلا مع اعتدال ملحوظ".

واشار الى ان "المنخفض الجوي من المتوقع ان يسبب ايضا ظهور السحب وفرص لتساقط زخات مطر خاصة في المنطقة الشمالية".

المصدر: بغداد اليوم