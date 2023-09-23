سيتي يهزم نوتنجهام فورست رغم حصول رودري على بطاقة حمراء

2023-09-23 21:03:34 - المصدر: رويترز

حافظ مانشستر سيتي على بدايته المثالية للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ضيفه نوتنجهام فورست، ليحقق انتصاره السادس على التوالي رغم طرد لاعب الوسط رودري بعد الاستراحة.

وبصفة عامة، فقد أشهر الحكم أنتوني تيلور 11 بطاقة صفراء، إلى جانب بطاقة حمراء لرودري، ومنها سبعة إنذارات في الشوط الثاني، وفشل فورست في استغلال أفضلية اللعب بزيادة عددية.

وسجل فيل فودن الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة، وأضاف المهاجم إرلينج هالاند هدفا بعد تمريرة عرضية من ماتيوس نونيز بعد سبع دقائق أخرى، وسط سيطرة تامة من سيتي على أول 45 دقيقة.

وقال فودن لاعب سيتي "سعيد بالأداء. أعتقد أن الشوط الأول كان مذهلا من جانبنا باستثناء آخر عشر (دقائق)".

وأضاف "الشوط الثاني لم يكن بالشكل الذي ننتظره بسبب حصول رودري على بطاقة حمراء مبكرة.. لم تكن مثالية، لكن ظهرنا بشكل مختلف اليوم، وأنا فخور بفريقي".

وكانت ذكريات الخسارة 6-صفر الموسم الماضي أمام سيتي حاضرة بكل تأكيد في أذهان لاعبي فورست مع الوصول إلى نهاية الشوط الأول، لكن الأمور انقلبت سريعا بعد بطاقة حمراء مباشرة.

وبدأ الشوط الثاني بطرد رودري بسبب الاعتداء على مورجان جيبس-وايت، حيث تشاجر اللاعبان، قبل أن يضع اللاعب الإسباني يده على عنق مهاجم فورست الذي سقط أرضا.

وتسبب ذلك في تغييرات سريعة، حيث خرج جيريمي دوكو جناح سيتي وشارك كالفن فيليبس بدلا منه، وأشرك فورست الثنائي أنتوني إيلانجا وكالوم هودسون-أودوي، قبل أن يضطر المدرب بيب جوارديولا لإشراك المدافع نيثن أكي بدلا من خوليان ألفاريز لتعديل الأمور.

وسدد نيكولاس دومينجيز لاعب فورست كرة خارج المرمى، في ظهوره الأول مع فريقه، في الدقيقة 63، وأهدر زميله إيلانجا فرصة من زاوية ضيقة بعد تدخل الحارس إيدرسون.

وأهدر هالاند فرصة سهلة لإضافة الهدف الثالث لسيتي من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من آكي، وحافظ سيتي على الانتصار حتى النهاية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة على القمة من ست مباريات.