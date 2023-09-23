محتجون يهاجمون سيارة للشرطة خلال مظاهرة في باريس

2023-09-23 21:04:07 - المصدر: رويترز

اندلعت بعض الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية خلال احتجاج على عنف الشرطة في باريس اليوم السبت، فيما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه "عنف غير مقبول".

وأظهرت لقطات مصورة نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على منصة إكس، تويتر سابقا، سيارة شرطة تتعرض لهجوم بقضبان حديدية بينما كانت تسير. وأضاف نونيز أن بنكا هوجم أيضا.

وكتب دارمانان على منصة إكس "نحن نرى إلى أين تقودنا كراهية الشرطة".

وقال نونيز لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن أحد رجال الشرطة خرج من السيارة حاملا سلاحه لكنه لم يستخدمه، مضيفا أن المظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت السيارة من المغادرة.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا.

وكانت عدة جماعات وأحزاب سياسية قد دعت إلى تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة من فرنسا للاحتجاج على ما يثار حول عنف الشرطة وارتكابها ممارسات عنصرية.