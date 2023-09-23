تعيين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية عضوا في مجلس الشيوخ عن منطقة أوكرانية محتلة

2023-09-23 21:05:19 - المصدر: فرانس برس

عين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس والشخصية القومية دميتري روغوجين عضوا في مجلس الشيوخ الروسي عن منطقة زابوريجيا التي تحتلها موسكو في جنوب اوكرانيا، وفق ما اعلن الحاكم الاقليمي السبت.

نظمت روسيا انتخابات محلية وإقليمية مطلع ايلول/سبتمبر في المناطق الأربع الأوكرانية التي أعلنت ضمها في أيلول/سبتمبر 2022، وهي انتخابات وصفتها كييف والغرب بأنها "غير شرعية".

وهدفت هذه الانتخابات إلى تجديد العديد من الهيئات المحلية والاقليمية.

وقال الحاكم يفغيني باليتسكي في بيان "بموجب مرسومي يُسمح لدميتري أوليغوفيتش روغوجين بأن يصبح سناتورا في روسيا الاتحادية - ممثلا الهيئة التنفيذية لسلطة الدولة في منطقة زابوريجيا"، مشيدا ب"خبرته وكفاءته الكبيرتين".

ونقلت وكالة انباء تاس عن روغوجين قوله "أنا ممتن للحاكم المنتخب لمنطقة زابوريجيا على الثقة التي منحها لي من خلال السماح لي بتمثيل هذه المنطقة المحررة التابعة لروسيا قديما في مجلس الشيوخ في برلماننا الاتحادي".

بحسب الوكالة الروسية فإن أولوية روغوجين ستكون "مواصلة تحرير المنطقة".

وأعلنت موسكو فوز حزب فلاديمير بوتين في ختام هذا الاقتراع الذي نظم بعد أكثر من عام من بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا.

بعد إقالته من منصبه كرئيس لوكالة روسكوزموس في تموز/يوليو 2022، ترأس روغوجين مجموعة تضم مستشارين عسكريين يقدمون الدعم للقوات الانفصالية الموالية لروسيا في أوكرانيا.

وأصيب في كانون الأول/ديسمبر 2022 في قصف أوكراني لدونيتسك معقل الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

ويعد روغوجين أيضا من منتقدي الغرب وهو معروف بتصريحاته اللاذعة ضد أعداء روسيا.