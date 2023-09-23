المالديف تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد التقارب بين الرياض وطهران

2023-09-23 21:05:40 - المصدر: فرانس برس

استأنفت جزر المالديف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعدما قطعتها الدولة الواقعة في المحيط الهندي قبل سبع سنوات دعما للسعودية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية السبت.

وجاءت الخطوة في اجتماع بين وزيري خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أعقاب تقارب بوساطة صينية بين الجمهورية الإسلامية والمملكة سُجّل في آذار/مارس.

وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في العام 2016 بعد أن هاجم متظاهرون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران في أعقاب إعدام المملكة رجل دين شيعيا بارزا.

وحذت دول عدة حليفة للرياض في الشرق الأوسط وخارجه حذو المملكة في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك جزر المالديف وجيبوتي الواقعة في القرن الإفريقي والتي استأنفت علاقاتها مع إيران في نيويورك في وقت سابق من الأسبوع الحالي.