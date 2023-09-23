زيلينسكي يلتقي قائد الجيش السوداني

2023-09-23 21:06:01 - المصدر: فرانس برس

اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنه التقى خلال محطة في ايرلندا قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت تسعى كييف الى احتواء النفوذ الروسي في إفريقيا.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس "انا ممتن للسودان لدعمه الدائم لسيادة اوكرانيا ووحدة أراضيها"، مرفقا رسالته بصورة تظهره الى جانب البرهان الذي يخوض جيشه منذ خمسة أشهر حربا ضد قوات الدعم السريع.

واوضح زيلينسكي أنه ناقش مع البرهان "التحديات المشتركة على صعيد الأمن، وخصوصا أنشطة مجموعات مسلحة غير قانونية تمولها روسيا".

ودعا البرهان الى دعم مبادرات كييف الهادفة الى مواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، رغم الحصار الروسي.

وتابع "بحثنا أيضا إمكان ايجاد مساحات مشتركة لتكثيف التعاون بين اوكرانيا والدول الإفريقية".

وتجهد اوكرانيا لتعزيز شراكتها مع دول القارة السمراء، أملا باحتواء تنامي النفوذ الروسي.